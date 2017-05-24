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Дорожные страсти: в барнаульском поселке продолжаются "бои" за проезд

, ИА "Амител"
Проезжую часть в поселке Солнечная Поляна завалили землей

Фото: vk.com/barneos22

Страсти вокруг проезда автомобилей через коттеджный поселок Солнечная Поляна в Барнауле продолжают бушевать — на сей раз дорогу здесь завалили землей.

Очевидцами нового витка "дорожной войны" стали простые горожане, которые сообщили об этом в социальных сетях. "Давненько не было новостей с Жасминной... Вот, пожалуйста, держите", — сообщается в паблике Barnaul 22.

Напомним, что ранее дорогу здесь неоднократно посыпали саморезами, разрушали проезжую часть, укладывали на ней кирпичи и так далее.

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Все происходящее связано с тем, что жители Солнечной Поляны недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами. Власти Барнаула уже назвали такое поведение недопустимым и пригрозили наказанием. Однако ситуация продолжает накаляться.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.05.2017 11:43
- гость -

ну хоть не г...ном заволили ..хотяяя скоро и до этого дойдет!

0  0
24.05.2017 11:47
- гость -

Чем им там мешает количество авто, газами выхлопными, у низ там через каждые 10 метров лежачие понатыканы, так что не разгонишься, хотят свежего воздуха пускай переносят свой дом в тайгу , там его (свежего воздуха) хоть попой ешь

0  0
24.05.2017 11:54
- гость -

0  0
24.05.2017 11:55
Митенька ржевский

Огородить их деревню колючкой и в город не выпускать. Как вы к нам, так и мы к вам.

0  0
24.05.2017 11:58
- гость -

жители Солнечной Поляны недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами.

Офигеть вобще) А жители ул. Ленина, Социалистического и т.д. довольны?! Или вы только по своему поселку ездите сами?!

0  0
24.05.2017 12:00
- гость -

24.05.2017 11:55
Митенька ржевский
Огородить их деревню колючкой и в город не выпускать. Как вы к нам, так и мы к вам.

Согласна!

0  0
24.05.2017 12:06
1111

Взять и по придворовой территории накатать дорогу, чтоб неповадно было дорогу засыпать.

0  0
24.05.2017 12:11
Игорь

За такую самодеятельность необходимо наказать, но все таки дорогу надо было прокладывать не по поселку, а в стороне. Это администрация района решила сэкономить на прокладке дорог. а дороги поселка передать на баланс поселка. Пусть дышут свежим воздухом, но и дороги ремонтируют за свой счет. Из за светофоров на Павловском вечные пробки. Надо развязки делать, а не светофоры ставить. Тогда люди не будут искать дорогу из города по всяким закоулкам

0  0
24.05.2017 12:11
- гость -

Ассенизаторскую машину им там нужно опорожнить, пускай нюхают... А хотят уединения пускай Марс колонизируют...

0  0
24.05.2017 12:14
- гость -

24.05.2017 11:55
Митенька ржевский

Полностью ЗА. можно еще ров вокруг. Кстати, я очень не доволен, что жители Солнечной поляны едут через НАШЕ малаховское кольцо и Юрина к себе в анклав.

0  0
24.05.2017 12:20
Dim

Бестолково там конечно организовано дорожное движение, вернее неорганизованно.
Включить здравый смысл и продолжить дорогу по солнечной поляне.
Хотя наверное все в деньги упирается, вернее в их отсутствие.

0  0
24.05.2017 12:21
- гость -

Да сделайте уже что-нибудь с этим полоумным! общалась с людьми с этой улицы - они сами против такого произвола. И ничего поделать не могут с больным дяденькой. Если захотели бы, то нашли бы его уже давно - он один это все инициирует. И наказали бы его.

0  0
24.05.2017 12:24
- гость -

В районе каких домов завалили землей?

0  0
24.05.2017 12:30
- гость -

частных

0  0
24.05.2017 12:31
другой

Такой бред...

0  0
24.05.2017 12:38
житель новостройки С.П.

Да когда уже доделают дорогу до Энтузиастов-С.Поляна???!!!
Все проблемы бы решились сразу. Жители поселка довольны, Мы и Попова разгружено!!!
Налоги платим, а нормальную дорогу зажали! дождемся,когда кирпичи из кустов прилетать будут???

0  0
24.05.2017 12:47
гость

Не пойму почему администрация города не говорит когда достроят Солнечную поляну до Энтузиастов?
в прошлом году писали вроде что в 2017, сейчас полное молчание!
Когда дорога будет?

0  0
24.05.2017 13:06
Медвепут

какие еще дороги, холопы?! олимпиаду сделали, крымский мост строят и ЧМ-2018 будет проводится! а дороги вам зачем? по грязи езжайте

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