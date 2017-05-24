Фото: vk.com/barneos22
Страсти вокруг проезда автомобилей через коттеджный поселок Солнечная Поляна в Барнауле продолжают бушевать — на сей раз дорогу здесь завалили землей.
Очевидцами нового витка "дорожной войны" стали простые горожане, которые сообщили об этом в социальных сетях. "Давненько не было новостей с Жасминной... Вот, пожалуйста, держите", — сообщается в паблике Barnaul 22.
Напомним, что ранее дорогу здесь неоднократно посыпали саморезами, разрушали проезжую часть, укладывали на ней кирпичи и так далее.
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Все происходящее связано с тем, что жители Солнечной Поляны недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами. Власти Барнаула уже назвали такое поведение недопустимым и пригрозили наказанием. Однако ситуация продолжает накаляться.
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Комментарии
ну хоть не г...ном заволили ..хотяяя скоро и до этого дойдет!
Чем им там мешает количество авто, газами выхлопными, у низ там через каждые 10 метров лежачие понатыканы, так что не разгонишься, хотят свежего воздуха пускай переносят свой дом в тайгу , там его (свежего воздуха) хоть попой ешь
Огородить их деревню колючкой и в город не выпускать. Как вы к нам, так и мы к вам.
жители Солнечной Поляны недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами.
Офигеть вобще) А жители ул. Ленина, Социалистического и т.д. довольны?! Или вы только по своему поселку ездите сами?!
24.05.2017 11:55
Митенька ржевский
Огородить их деревню колючкой и в город не выпускать. Как вы к нам, так и мы к вам.
Согласна!
Взять и по придворовой территории накатать дорогу, чтоб неповадно было дорогу засыпать.
За такую самодеятельность необходимо наказать, но все таки дорогу надо было прокладывать не по поселку, а в стороне. Это администрация района решила сэкономить на прокладке дорог. а дороги поселка передать на баланс поселка. Пусть дышут свежим воздухом, но и дороги ремонтируют за свой счет. Из за светофоров на Павловском вечные пробки. Надо развязки делать, а не светофоры ставить. Тогда люди не будут искать дорогу из города по всяким закоулкам
Ассенизаторскую машину им там нужно опорожнить, пускай нюхают... А хотят уединения пускай Марс колонизируют...
24.05.2017 11:55
Митенька ржевский
Полностью ЗА. можно еще ров вокруг. Кстати, я очень не доволен, что жители Солнечной поляны едут через НАШЕ малаховское кольцо и Юрина к себе в анклав.
Бестолково там конечно организовано дорожное движение, вернее неорганизованно.
Включить здравый смысл и продолжить дорогу по солнечной поляне.
Хотя наверное все в деньги упирается, вернее в их отсутствие.
Да сделайте уже что-нибудь с этим полоумным! общалась с людьми с этой улицы - они сами против такого произвола. И ничего поделать не могут с больным дяденькой. Если захотели бы, то нашли бы его уже давно - он один это все инициирует. И наказали бы его.
В районе каких домов завалили землей?
частных
Такой бред...
Да когда уже доделают дорогу до Энтузиастов-С.Поляна???!!!
Все проблемы бы решились сразу. Жители поселка довольны, Мы и Попова разгружено!!!
Налоги платим, а нормальную дорогу зажали! дождемся,когда кирпичи из кустов прилетать будут???
Не пойму почему администрация города не говорит когда достроят Солнечную поляну до Энтузиастов?
в прошлом году писали вроде что в 2017, сейчас полное молчание!
Когда дорога будет?
какие еще дороги, холопы?! олимпиаду сделали, крымский мост строят и ЧМ-2018 будет проводится! а дороги вам зачем? по грязи езжайте