С 23 мая 2017 года ПАО "МТС-Банк" открывает доступ к платежному сервису Android Pay.

С его помощью можно совершать покупки с любого смартфона или планшета с версией ОС Android 4.4 и выше на web-сайтах и в мобильных приложениях, где есть кнопка "Оплатить с Android Pay", а также в точках продаж, просто прикладывая NFC-смартфон к бесконтактному считывателю на кассе.

Чтобы начать пользоваться Android Pay, достаточно скачать приложение из магазина приложений Google Play, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему дебетовые или кредитные карты МТС Банка Mastercard и Visa, которые оформляются в отделениях МТС Банка или салонах МТС.

"МТС Банк в числе первых российских банков предоставляет всем желающим высокотехнологичное решение в области бесконтактных платежей – Android Pay. В сервис Android Pay можно добавить неограниченное количество карт МТС Банка и затем, совершая покупки, пользоваться различными выгодными условиями банка и оператора связи, сокращая время на оплату товаров и услуг", − отметил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

Новая платежная система отличается не только удобством, но и безопасностью. Все транзакции клиента надежно защищены – вместо личных данных и сведений о карте в устройстве используется зашифрованный виртуальный номер карты – токен, который меняется при каждой транзакции. В случае потери или кражи смартфона им не смогут воспользоваться злоумышленники, так как для каждого платежа необходимо разблокировать устройство по отпечатку пальца, цифровому коду или графическому ключу. Пользователь сможет дистанционно сменить пароль, определить местоположение устройства, заблокировать его или удалить с него все личные данные. При этом клиенту МТС Банка не придется блокировать свою банковскую карту.

"Мы рассчитываем, что запуск Android Pay в России расширит аудиторию пользователей финсервисов, так как с большинства гаджетов на самой распространенной ОС появляется удобная возможность платить в интернете или прямо в приложениях, а с NFC-смартфонов, доля которых постоянно растет, — дополнительный способ бесконтактной оплаты. Новый сервис также идеально вписывается в нашу уникальную для российского рынка связку мобильного ритейла и банкинга – абонент МТС, покупая в нашем салоне доступный смартфон, может сразу получить карту МТС Деньги, добавить её в Android Pay и совершать покупки как онлайн, так и офлайн, получая за это скидки и выгодные предложения", — отметил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

Привязанные к сервису карты МТС Деньги имеют выгодные преимущества. Так, карта МТС Smart Деньги позволяет не платить за связь. Карты можно пополнять без комиссии в любом салоне МТС или в офисе МТС Банка. Отсутствуют ограничения по снятию наличных в месяц. "Опция накопительная+" для карт МТС Деньги Вклад — начисление на остаток средств от 7,5% в год при остатке от 1000 до 299 000 рублей или 6% в год при остатке свыше 300 000 рублей.

*К сервису Android Pay нельзя привязать следующие виды карт МТС Банка: неименные карты Mastercard, виртуальные, корпоративные, подарочные карты, а также карты "Пикник Афиши", Mastercard Maestro, VISA Electron и "МИР".

Ознакомиться с подробным описанием сервиса можно на сайте МТС Банка или Android Pay. Обзор сервиса доступен на сайте МТС/Медиа.