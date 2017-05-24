Опрессовка и инициатива переименовать город в Путинберг дают свои результаты
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Опрессовка и инициатива переименовать город в Путинберг дают свои результаты
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Комментарии
Дороги сначала сделайте, потом о путингофе и медвегофе трещите
Детский сад какой то... Путингофф, Путинград... То с Барсиком-мэром носились как ненормальные. Теперь эту ерунду по 10 раз на дню мусолите. Тем нормальных нет?
Я
changeТОЧКАorg/p/путин-владимир-владимирович-переименовать-барнаул-в-путинград
24.05.2017 12:46
- гость -
Зануда 80лвл? Вы, наверно, в коровьем навозе только де*ьмо видите? А так-то, это еще и удобрение.