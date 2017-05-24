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Трамп в беседе с Дутерте назвал лидера КНДР "безумцем с ядерным оружием"

, ИА "Амител"
Основной темой телефонного разговора стал вопрос разрешения ситуации с КНДР

Фото: pravda.ru

Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с филиппинским президентом Родриго Дутерте в апреле текущего года назвал главу КНДР Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную газетой Washington Post расшифровку разговора лидеров двух стран.

Издание отмечает, что основной темой телефонного разговора, состоявшегося 29 апреля, стал вопрос разрешения ситуации с Северной Кореей. Во время беседы Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания КНДР провалились, назвав это "хорошей новостью". В ответ Дутерте сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", добавив, что у него "проблемы с головой и однажды он может сойти с ума".

Трамп заявил, что сумасшедшему с ядерным оружием нельзя позволять оставаться на свободе. "У нас есть большое количество огневой мощи, больше, чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз, но мы не хотим ее использовать", — приводит WP слова американского лидера.

Трамп также поинтересовался у филиппинского коллеги, есть ли у Китая "власть" над северокорейским лидером. "Да, в итоге последняя карта, туз, будет у Китая", — цитирует газета ответ Дутерте.

Глава США выразил надежду, что "Китай решит проблему", добавив, что в ином случае это сделают Соединенные Штаты. Президент Филиппин предложил республиканцу связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить этот вопрос. "Можете сказать ему, что я на него рассчитываю. У меня с ним хорошие отношения", — цитирует газета слова президента Америки.

Один из представителей его администрации признал, что стенограмма телефонной беседы является точной, однако отказался комментировать "утечку документа со стороны иностранного государства". Издание пишет, что документ передал пожелавший остаться анонимным человек, поскольку информация не предназначалась для публикации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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24.05.2017 13:10
- гость -

В Кремле прошла встреча российского и филиппинских президентов Владимира Путина и Родриго Дутерте.

По словам президента Филиппин, его стране необходимо современное вооружение для борьбы с боевиками. «Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи», — сказал он.

Путин поблагодарил Дутерте за приезд в Россию. По словам российского лидера, завтра представители двух государств подпишут пакет документов о сотрудничестве.

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