Вопрос о влиянии электронных сигарет на здоровье человека все чаще становится предметом исследований ведущих исследовательских институтов по всему миру. Американские ученые из онкологического центра Vanderbilt-Ingram в Нэшвилле изучили воздействие химических веществ, входящих в состав электронного пара, на состояние мочевого пузыря.
В ходе исследования специалисты сравнили анализы "традиционных" курильщиков с анализами потребителей электронных сигарет. Для исследования были взяты пять канцерогенов, содержащихся у традиционных курильщиков, и которые, по мнению учёных, могут содержаться в определённых компонентах электронных сигарет.
Исследования показали, что в моче 92% пользователей электронных сигарет обнаружились два из пяти химических соединений, связанных с онкологическими заболеваниями мочевого пузыря.
Таким образом, можно сделать вывод о потенциально сниженном риске онкологии мочевого пузыря у тех, кто использует альтернативные устройства для потребления никотина.
При этом ученые из Американской ассоциации урологов подтвердили необходимость дальнейших исследований электронных сигарет и их воздействия на развитие рака мочевого пузыря и других онкологических заболеваний.
Узнать подробную информацию можно на сайте.
Комментарии