Фото: dns-shop.ru
Житель Барнаула стал жертвой мошенника, покупая музыкальные колонки, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции уточняют, что горожанин на известном сайте нашел объявление о продаже интересующего его товара стоимостью 90 тысяч рублей.
"Для удостоверения своей личности и честности продавец прислал покупателю фотографии своих документов, а также оформленную на его имя банковскую карту. После этого барнаулец перечислил на указанный номер банковской карты 70 тысяч рублей. Как только деньги были перечислены, абонентский номер продавца оказался вне зоны доступа", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В данный момент силовики устанавливают истинную личность злоумышленника. Согласно предварительной информации, перечисленные барнаульцем деньги были обналичены в одном из городов Пермского края.
Комментарии
лох не мамонт не вымрет
фигасе.это колонки которые качают нефть?
changeТОЧКАorg/p/путин-владимир-владимирович-переименовать-барнаул-в-путинград
мдя... реально, чо за колонки-то? меня жаба давит колонки за 5тыр. купить, а тут...