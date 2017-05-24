Фото: barnaul.org
Работы по благоустройству прогулочной зоны под мостом через Барнаулку, расположенном на проспекте Ленина, завершены, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что основание моста закрыли декоративными стенками. Вдоль набережной установили чугунные ограждения и фонари, а пешеходную зону выложили тротуарной плиткой.
До этого специалисты укрепили склоны монолитным бетоном. По словам главы администрации краевой столицы Сергея Дугина, который осмотрел мост в минувшие выходные, это место станет одним из самых посещаемых в городе.
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Отметим, что мост через Барнаулку пережил масштабную реконструкцию в рамках создания туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Сметная стоимость работ составила 209,988 миллиона рублей.
Комментарии
спасибо вам .кхе-кхе
При прочих равно г-н настоящий мэр что-то делает! именно-то что можем увидеть и пощупать........
Нифига себе, мерило эффективности - что-то делает. Золотой человек, чего там.
Особенно радует тротуар по набережной,который упирается в металлический забор)
13-25! При чем здесь Дугин???
Единственное что он делает это бухает , такую ахинею нести ... и момт и весь горнозаводской вообщеи прошлый выбил и делать начал
Туалеты поставили бесплатные? Если нет, то не будет проблем с посещаемостью.
Сергей Дугин на своем месте - однозначно. СПАСИБО всем за такую красоту.
а мне не понятно для чего???? там каждый год мусора по шею плавает и всего что кидают с базаров, и бомжи! для чего там наводить простите красоту эту?
Сергей Дугин на своем месте - однозначно. СПАСИБО всем за такую красоту
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Однозначно: первым приказом Сергея Дугина при вступлении в должность был приказ о повышении себе зарплаты (в значительном размере)
Однозначно: то чем здесь пишут было выбито и начато его предшественниками.
Однозначно: его предшественники так сами себя не хвалили.
Однозначно: его предшественникам так активно и так по-тупому не лизали! Остановитесь! Это очень убого и мерзко смотрится. Только хуже ему делаете!