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Водителя и пассажира Toyota Carina зажало в салоне машины после ДТП, которое произошло вечером во вторник, 23 мая, на Мочищенском шоссе в Новосибирске, передает портал "НГС.Новости" со ссылкой на "Автоспас".
Уточняется, что иномарка около 22:00 столкнулась с Nissan Almera. Nissan ехал по Мочищенскому шоссе со стороны Красного проспекта, а Toyota во встречном направлении. На перекрестке Nissan при повороте налево не пропустил другой автомобиль, из-за чего машины столкнулись. От удара Carina отбросило в столб, отмечает портал.
В результате пассажира и водителя иномарки зажало в груде металла. На место прибыли спасатели, которые разрезали автомобиль и вытащили пострадавших.
В новосибирской ГИБДД позже уточнили, что за рулем Nissan находился 59-летний мужчина. 25-летний водитель Toyota повредил бедро, а его 26-летний пассажир получил ушиб, добавили в пресс-службе.
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