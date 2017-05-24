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Известный режиссер театра Российской Армии, народный артист РФ, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский умер вечером во вторник, 23 мая, в больнице после тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.
Агентство уточняет, что Бурдонский скончался в возрасте 75 лет. Прощание с режиссером состоится в театре. Время гражданской панихиды, похорон огласят позднее.
Александр Бурдонский являлся советским и российским режиссёром-постановщиком Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Среди его постановок – "Игра на клавишах души", "Дама с камелиями", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие. Александр Бурдонский — сын Василия Сталина, внук Иосифа Сталина.
Комментарии
Это про его отца Сталин сказал, я солдата на генерала не меняю? Как у главнокомандующего был сын - солдат? Он скорее всего был после ВУЗа, значит должен был быть офицер. Странный был папа Сталин, наверное думал, если сына на генерала выменяю, найдется Навальный, который обвинит меня в коррупции. Сталин очень боялся, что его в коррупции обвинят
дитя егэ
24.05.2017 13:47
гость
Нет, это старший сын Василия Сталина, генерал-лейтенанта авиации
Интересно бы было знать мнение Сталина о своих потомках. Особенно про американскую ветвь