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Ребенок задохнулся, упав в яму, выкопанную его отцом для установки забора. Трагедия произошла под Омском, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Тело четырехлетнего малыша было обнаружено 21 мая около 10 часов во дворе частного дома в деревне Байкал Омского района.
"По предварительным данным, мальчик упал головой вниз в глубокую яму, выкопанную отцом для установки забора, и скончался от асфиксии вследствие попадания рыхлой земли в дыхательные пути", — уточняют в СКР.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В ведомстве отмечают, что семья, где произошел этот чудовищный инцидент, характеризуется положительно.
Комментарии
Это формальность, но могут и дело возбудить. Это будет конечно подлостью по отношению к родителям и так уже наказанным.