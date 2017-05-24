В Алтайском крае объявили о старте "5-й трудовой" четверти. Школьники региона (от 14 до 18 лет) во время летних каникул будут зарабатывать деньги.
Акция "5-я трудовая" действует в крае с 2008 года, ее организовали на базе краевой службы занятости. В 2017 году участие в "5-й трудовой" примут более десяти тысяч школьников.
Подростки будут работать при школах. Также заключаются договоры с работодателями реального сектора. Это различные сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели. В Алтайском крае порядка тысячи работодателей, которые трудоустроят школьников на время летних каникул.
"Зарплаты на предприятиях разные, плюс выплачивается материальная поддержка в период трудоустройства от службы занятости. Например, на БПЗ платят порядка восьми тысяч рублей, в Марии-Ра – порядка шести тысяч. Ребята работают неполный рабочий день. Кроме того, поддержка службы занятости составляет около полутора тысяч рублей", — рассказала порталу Amic.ru заместитель начальника отдела программ и профессионального обучения управления по труду и занятости населения министерства труда и социальной защиты Алтайского края Виктория Силяева.
Для тех, кто не достиг 16 лет, требуется согласие родителей. Работать подростки начнут с начала июня.
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