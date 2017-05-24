Фото: vk.com/barneos22

Противостояние, связанное с проездом автомобилей через жилой сектор в барнаульском коттеджном поселке Солнечная Поляна, может быть преодолено посредством строительства второй очереди дороги, которая соединит Павловский тракт и улицу Энтузиастов.

В связи с тем, что в поселке проявляются различные черты противодействия местных жителей проезжающим мимо их домов автомобилистам, портал Amic.ru обратился в администрацию краевой столицы с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В мэрии отметили, что появление различных преград на проезжей части в Солнечной Поляне в настоящее время, конечно же, противоречит букве закона — никаких знаков, запрещающих проезд, здесь нет.

По идее, правонарушениями здесь должны заниматься правоохранительные органы. Но "сводки" из поселка о новых инцидентах продолжают поступать. Видимо, сложность для полиции представляет тот факт, что людей, перегораживающих дорогу в частном секторе, надо "поймать за руку".

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С другой стороны, нарастающий через поселок трафик машин, как правило, следующих к новому ледовому дворцу, может "напрягать" местных жителей — тротуаров для пешеходов здесь нет, улицы узкие. Так что рассматривать это место как широкую транспортную магистраль тоже нельзя.

В городской администрации полагают, что проблемный вопрос разрешится со строительством второй очереди улицы Солнечная Поляна, которая соединит Павловский тракт с улицей Энтузиастов и станет нормальным транзитным маршрутом для большого потока автомобилей.

Появление дороги, как утверждают в мэрии, — дело обозримой перспективы. Однако строить ее сейчас, пока в районе пересечения улицы Энтузиастов и Солнечной Поляны только собираются возводить новые жилые кварталы, судя по всему, не будут, поскольку тяжелая строительная техника эту дорогу "убьет".