Фото: vk.com/barneos22
Противостояние, связанное с проездом автомобилей через жилой сектор в барнаульском коттеджном поселке Солнечная Поляна, может быть преодолено посредством строительства второй очереди дороги, которая соединит Павловский тракт и улицу Энтузиастов.
В связи с тем, что в поселке проявляются различные черты противодействия местных жителей проезжающим мимо их домов автомобилистам, портал Amic.ru обратился в администрацию краевой столицы с просьбой прокомментировать ситуацию.
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В мэрии отметили, что появление различных преград на проезжей части в Солнечной Поляне в настоящее время, конечно же, противоречит букве закона — никаких знаков, запрещающих проезд, здесь нет.
По идее, правонарушениями здесь должны заниматься правоохранительные органы. Но "сводки" из поселка о новых инцидентах продолжают поступать. Видимо, сложность для полиции представляет тот факт, что людей, перегораживающих дорогу в частном секторе, надо "поймать за руку".
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С другой стороны, нарастающий через поселок трафик машин, как правило, следующих к новому ледовому дворцу, может "напрягать" местных жителей — тротуаров для пешеходов здесь нет, улицы узкие. Так что рассматривать это место как широкую транспортную магистраль тоже нельзя.
В городской администрации полагают, что проблемный вопрос разрешится со строительством второй очереди улицы Солнечная Поляна, которая соединит Павловский тракт с улицей Энтузиастов и станет нормальным транзитным маршрутом для большого потока автомобилей.
Появление дороги, как утверждают в мэрии, — дело обозримой перспективы. Однако строить ее сейчас, пока в районе пересечения улицы Энтузиастов и Солнечной Поляны только собираются возводить новые жилые кварталы, судя по всему, не будут, поскольку тяжелая строительная техника эту дорогу "убьет".
Комментарии
Приехали. Не скоро "война" кончится. Солнечную строить пока не будут, так поймайте инициатора то... Либо верните людям деньги на которые они асфальт там клали. Если это так конечно.
Видимо, сложность для полиции представляет тот факт, что людей, перегораживающих дорогу в частном секторе, надо "поймать за руку".
Да это не возможно, как их поймаешь, насыпали в тихушку две тонны земли и скрылись, тут надо из Москвы особистов вызывать или в Интерпол обращаться, иначе не поймать
В прошлом году краевые власти обещали достроить в 2017. Отчего позиция переменилась? Может оттого, что некто не желающий чтобы мимо его дома строили магистраль, инициировал прокурорскую проверку проекта? Может этот некто каким то образом ассоциирован с прокуратурой?