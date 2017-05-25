На этой неделе в российский прокат выходит только одна новинка – блокбастер студии Disney "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который потенциально может стать одним из самых кассовых проектов года. На фоне мощного конкурента все остальные студии отказались выпускать новые фильмы, поэтому выбора на этой неделе будет немного. Amic.ru совместно с барнаульским кинотеатром "Пионер" предлагает вам узнать, какие фильмы можно посмотреть на этих выходных.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Режиссеры — Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш и другие

Пятая и, возможно, последняя часть одной из самых успешных кинофраншиз 21 века, сделанная малоизвестным тандемом норвежских постановщиков Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга. Сюжет пятой части совершенно не отличается от предыдущих: в нем будет много погонь, ярких спецэффектов и пиратов. По сюжету, Джек Воробей внезапно обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой пиратов намерен убить всех моряков на свете. Любимцу кинозрителей поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Также в новой части будет много Гектора Барбоссы, Хавьера Бардема в роли Салазара, а также на 30-й секунде появятся Орландо Блум и Кира Найтли.







"Чужой: Завет"

Режиссер — Ридли Скотт

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон

Действие фильма происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме экипаж корабля "Завет", находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как он думает, является неизведанным "раем". Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции

"Прометей".

Ридли Скотт наконец-то раскроет тайну происхождения опасного пришельца ксеноморфа. Он продолжает традиции и стилистику "Прометея", но делает это в рамках вселенной "Чужого". Получилась интересная смесь. Картина больше напоминает философский фильм-притчу о поисках Бога, происхождении человечества, нежели просто фантастический триллер. Любопытно, что Ридли Скотт уже заявил, что "Завет" станет первой частью новой трилогии. Вторую часть с подзаголовком "Пробуждение" он начнет снимать уже в 2018 году.

"Меч короля Артура"

Режиссер — Гай Ричи

В ролях: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм

По сюжету, молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до того момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон. "Меч короля Артура" — типичный развлекательный фильм режиссера Гая Ричи. Не стоит от него ждать шедевра, но лихой монтаж, отличные трюки и прекрасные актёры заставят вас отвлечься на два часа и провести весело время в кинотеатре. В двух главных ролях Джуд Лоу, который после "Молодого папы" кажется идеальным злодеем для любого фильма, а также звезда "Тихоокеанского рубежа" Чарли Ханнэм.