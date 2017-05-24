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Житель города Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) Джозеф Лискински смог отбиться от двухметрового питона, напавшего на ничего не подозревавшего мужчину, когда он вышел погулять с собакой. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Yahoo!.
Уточняется, что змея укусила американца за пальцы, однако она оказалась неядовитой. Лискински смог быстро прогнать собаку, когда его атаковал питон.
Издание отмечает, что спасателей оперативно вызвала супруга мужчины, услышавшая лай и прибежавшая в гараж. Джозеф смог скрутить питона и передать его представителям природоохранной службы.
"Вести" подчеркивают, что во Флориде питоны — это опасные вредители, убивающие домашний скот и иных млекопитающих. Напавшую на американца змею, вероятно, усыпят.
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