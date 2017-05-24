Традиционный массовый субботник пройдет в парке "Юбилейный" (улица Гущина, 148) в пятницу, 26 мая.
Общественные субботники проходят в парке "Юбилейный" несколько раз в год. Территория заброшена и никем не обслуживается. В ближайшее время должен быть доработан Проект планировки и проект межевания парка. Там планируется разместить спортивно-оздоровительные объекты, спортивные площадки, аттракционы, административные здания, благоустроить парк и заасфальтировать дорожки.
Читайте также: Парк, которого нет: власти и экологи не могут договориться по "Юбилейному"
Субботник организуют региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, администрацией Барнаула, общественной организацией "Начни с дома своего", Общественной палатой Алтайского края, издательским домом "Регион", Краевым штабом Студенческих отрядов.
Сбор участников на остановке общественного транспорта "Парк Юбилейный" на улице Юрина. Начало в 14:00, субботник продлится два часа. Необходимый инвентарь выдадут на месте бесплатно.
Смотрите спецпроект ИА "Амител" "Парки Барнаула" о проблемах в лесопарках краевой столицы. Мы рассказываем и показываем, в каком состоянии находятся сегодня парки "Лесная сказка", "Юбилейный", "Изумрудный" и "Центральный".
Комментарии
там где-то клад Колчака зарыт
рассадник клещей
Комары и мошки Скушают Работников!
Так же как и на Спичечной фабрике? Проведут Субботник- приведут в порядок и будут продавать уже прибранный парк Власти!
там акимфий прятал злато
Ждем фото "Дугин с бревном"