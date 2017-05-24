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Около 30 машин пострадали в результате пожара на парковке в Новой Москве

, ИА "Амител"
Пожарные боролись с огнем в течение 40 минут

Фото: haaretz.com

Почти 30 легковых автомобилей сгорели или пострадали в результате пожара на парковке логистической компании в Новой Москве, пишет в среду, 24 мая, ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что информация о пожаре в дежурную часть поступила в 2:53 по московскому времени. В результате возгорания были повреждены 28 машин, уточнили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали возгорание в течение 40 минут. Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавших в результате пожара нет. Его причины и обстоятельства выясняются.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона добавляет, что в качестве основной версии возгорания рассматривается поджог.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2017 15:06
- гость -

там парковочное место как две хаты в Барнауле стоят

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