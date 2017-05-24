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Почти 30 легковых автомобилей сгорели или пострадали в результате пожара на парковке логистической компании в Новой Москве, пишет в среду, 24 мая, ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.
Отмечается, что информация о пожаре в дежурную часть поступила в 2:53 по московскому времени. В результате возгорания были повреждены 28 машин, уточнили в пресс-службе.
Пожарные ликвидировали возгорание в течение 40 минут. Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавших в результате пожара нет. Его причины и обстоятельства выясняются.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона добавляет, что в качестве основной версии возгорания рассматривается поджог.
Комментарии
там парковочное место как две хаты в Барнауле стоят