Отопительный сезон в Барнауле 2016-2017 прошел практически без серьезных сбоев и ЧС. Об этом на подведении итогов сообщили директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузнов и директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс.

За этот период специалисты Сибирской генерирующей компании в краевой столице зафиксировали 426 повреждений. Больше всего их было на внутриквартальных сетях. Устранить неполадки удалось в короткие сроки, и это никак не отразилось на конечном потребителе.

"Сезон мы провели удовлетворительно. Больших нареканий от наших потребителей не было, и я считаю это главным показателем", — отметил Гросс.

Во многом этому способствовало грамотное планирование и проведение ремонтной программы. В этом году в данном направлении можно отметить существенный рост. В частности, будет отремонтировано 16 участков магистральных и два участка внутриквартальных сетей. Суммарно планируется переложить12,2 км тепловых сетей, провести замену 2360 единиц запорной арматуры, 11 пластинчатых теплообменных аппаратов, на ТЭЦ-3 производится капитальный ремонт турбины №1.

"В прошлом году на ремонтную кампанию в Барнауле было потрачено 180 млн руб. В этом году общий объем финансирования составит уже 300 млн руб. А если будет подписано концессионное соглашение, то эта сумма увеличится на 150 млн. Тогда на теплосетевое хозяйство краевой столицы в 2018 году будет направлено 450 млн", — отметил Гросс.

Многие считают, что причина увеличения финансирования связана с ростом тарифа. Но, как пояснил руководитель компании, это не так. В Барнауле тариф на тепло остается одним из самых низких в Сибири, и его повышение в новом отопительном сезоне не превысит 3,15%, что ниже даже процента инфляции.Наращивание объемов финансирования Гросс пояснил использованием прибыли, которая "идет не в карман, а на производство", перераспределением статей расходов, а также работой с краевой администрацией. Все эти инструменты в совокупности должны позволить в 2018 году выйти на нормативную замену теплового хозяйства Барнаула.

Как добавил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов, выручка предприятия составила 11 млрд 330 млн рублей. Отопительный сезон удалось закончить с небольшой чистой прибылью.

"Это результат действий, которые мы предпринимаем. Он позволяет освободившиеся средства направить на повышение безопасности, ремонт, уход от посредников", — отметил Лузанов.

А ремонтировать действительно есть что. Основным критерием в оценке изношенности сетей является количество повреждений на один километр. И тут речь идет не только о тепловых сетях, а обо всем оборудовании в целом. В последние три года этот показатель рос. И только в этом году с учетом увеличения вложений ситуацию удалось стабилизировать. Для того чтобы добиться уменьшения этого критерия, необходимо дополнительно наращивать объемы ремонта.

"В этом году у нас будет рост по количеству перекладываемых сетей, особенно магистральных. У нас есть оборудование, которое отработало двойной и даже тройной ресурс. Его надо менять, это обеспечит надежность и отсутствие сбоев", — пояснил Гросс.