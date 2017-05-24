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Треть кваса на прилавках российских магазинов оказалась газировкой

, ИА "Амител"
Натуральный квас нашли в 17 из 26 исследованных образцов

Фото: geometria.ru

Треть кваса, который продают в магазинах РФ, на самом деле является газированным напитком со вкусом кваса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги исследования Роскачества.

Организация изучила десятки самых популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. Специалисты изучили продукцию, которая была произведена в 12 регионах страны и один образец из Белоруссии.

По словам экспертов, натуральный квас по ГОСТу должны готовить из квасного сусла — ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. В итоге натуральный квас нашли в 17 из 26 исследованных образцов.

Треть образцов были изготовлены с помощью ненатурального брожения, а с применением искусственной газации и методом купажирования, а также содержат искусственные добавки, но тем не менее продаются под наименованием квас. При этом эксперты подчеркивают, что такой метод создания кваса не нарушает законодательство, если продукт выпущен по собственным техническим условиям производителя.

Уточняется, что четыре образца из 26 исследованных не имели характерный для кваса состав летучих компонентов, что не является нарушением, поскольку эти показатели не регламентируются обязательными нормами. В одном образце, который был изготовлен по ТУ, массовая доля сухого вещества, отвечающего за насыщенность кваса, оказалась ниже нормы ГОСТа. Еще в восьми образцах нашли сахарозаменители и подсластители, но производители, кроме одного, указали их наличие на этикетке. В трех образцах специалисты обнаружили превышение обязательных норм на содержание дрожжей и плесени.

Отмечается, что один образец напитка превысил норму содержания этилового спирта: 1,5% спирта вместо максимальных 1,2% по ГОСТу. При этом во время исследования эксперты выявили образец "безалкогольного" кваса, не содержавшего спирта и сделанного по ГОСТу на газированные напитки. "Это в очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения понятий кваса и газировки в России", — отметили в Роскачестве.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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