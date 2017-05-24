Ввод жилья значительно сократился в Барнауле. По данным на май 2017 года, введено 17 процентов из запланированных на год 425 000 квадратных метров. Это четверть от прошлогодних показателей. По словам застройщиков, это произошло из-за того, что они вынуждены подолгу проходить повторную Государственную экспертизу проектов всех строящихся жилых домов. Как пишет "Алтайский строительный портал", острый вопрос обсуждали во время заседания штаба по вводу жилья в Барнауле в минувший четверг, 18 мая.

По данным портала, восемь из присутствовавших на совещании застройщиков утверждали, что региональный Госстройнадзор затягивает сроки приемки построенных домов.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, чиновники пытаются "заставить заплатить за повторное прохождение экспертизы проектов, по которым ранее было получено положительное заключение негосударственной экспертизы".

При этом, по словам Мишустина, согласно ст. 49 Градостроительного кодекса, заключения государственной и негосударственной экспертиз равноценны для зданий, строящихся без госучастия.

"Застройщики сами идут на платную дополнительную государственную экспертизу. Но как не идти, если подходит время сдачи дома в эксплуатацию, дольщики ждут своих квартир, а застройщик – штрафов за не вовремя сданное жилье?! Приходится платить и ждать заключения Государственной экспертизы, которое законом вообще не предусмотрено!" - говорит Мишустин.

На сложности со своевременным вводом уже построенного жилья, разрешение на строительство которого было дано после прохождения негосударственной экспертизы, сетовали и представители компании "СЕЛФ". Впрочем, большинство застройщиков выразили надежду, что этот вопрос будет решен силами Союза строителей, который активно работает в этом направлении.

Напомним, на повторную экспертизу — причем обязательно государственную — проекты строящихся зданий стали отправлять после ЧП с торговым центром "Галактика" в Барнауле, где в декабре прошлого года из-за снега обрушилась крыша. Тогда выяснилось, что здание построено с нарушениями.

Тогда чиновники рекомендовали застройщикам пройти повторную процедуру экспертизы.

Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов неоднократно пояснял, что безопасность людей дороже стоимости квадратного метра.

Тогда же он заверил, что дополнительная проверка "повлияет не на сроки окончания строительства, а на качество и безопасность выполненных работ".

По словам чиновника, эти меры помогут выявить недобросовестные частные экспертные компании, которые готовы выдать за деньги заключение с непрогнозируемым результатом.