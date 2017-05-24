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Следователи и полиция в Республике Алтай разыскивают мать новорожденной девочки, которую обнаружили на улице села Кош-Агач в ночь на 24 мая.
"В селе Кош-Агач на крыльце дома № 3 по улице Ключевой была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти. Малышка немедленно была доставлена в районную больницу бригадой скорой помощи, которую вызвали стражи порядка", — сообщили в республиканском МВД.
Правоохранители устанавливают личность матери ребенка.
К разбирательству подключились следователи регионального управления СКР.
Комментарии
мать??? сомневаюсь...
Давно пора ставить бэби боксы
действительно надо максимально упростить процедуры отказа от ребёнка, чтобы не подвергать детей опасности и дать время родителям подумать