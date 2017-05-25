Четверг, 25 Май, 08:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,27
€ 62,92
Brent
$ 51,5
16°
Обь
547см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

Нормативы на ОДН обсудят в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле

, ИА "Амител"
Эксперт расскажет, почему на сегодняшний день рассчитать норматив на ОДН невозможно

Фото: vt-inform.ru

Нормативы ОДН в Алтайском крае станут главным вопросом программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле 25 мая. Гость студии — генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади.

Гость и ведущий обсудят тему моратория на введение нормативов ОДН, инициатором которого стали краевые власти. Почему, по мнению ресурсовиков, на сегодняшний день рассчитать норматив на ОДН невозможно? Как в целом складывается ситуация с ОДН в стране и сможет ли прижиться у нас идея рассчитываться за ОДН фиксированным платежом, нормативом? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите сегодня в прямом эфире в 17 часов. 

Желающие задать свой вопрос могут подключиться к прямому эфиру, позвонив по телефону: 68-33-40.

Слушайте радио Эхо Москвы в Барнауле на волне 69.11 УКВ или онлайн http://www.fmprod.ru/online-radio.php


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:43
"Не могу победить любопытство и смотрю комментарии в сети" - Роман Попов 0
08:39
Четырехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 25 мая 0
08:28
Нормативы на ОДН обсудят в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле 0
08:18
Волонтеры разыскивают бийчанку, пропавшую более двух недель назад 0
08:07
Как голосовать на выборах без отмененных открепительных удостоверений? 3
07:46
Новые "Пираты Карибского моря": главные премьеры недели в кино 0
07:27
Правда на правду: как дорожный вопрос столкнул лбами жителей Барнаула 10
07:03
Шестикомнатную квартиру продают в барнаульском "доме-эксперименте". Фото 12
06:44
Последний звонок для школьников Алтайского края прозвенит 25 мая 0
06:25
Что такое Android Pay и как оплачивать покупки с помощью смартфона? 0
06:01
Назрело: алтайские депутаты просят ужесточить строительную экспертизу 0
05:08
Похолодание придет 25 мая в Алтайский край 0
04:01
Смотрим, как два биотуалета "бегут" на прохожих в Москве 0
03:01
Директор объяснила "отчисление" ученика, позорившего честь школы на митинге 0
02:01
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца 11
01:28
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании ФБК о Медведеве 3
00:25
Путин предложил повысить зарплату обделенным майскими указами бюджетникам 4
23:57
Ирина Яровая попала в больницу с ранением глаза - СМИ 1
23:34
Наиболее "избитые" кризисом россияне быстрее других заметили улучшения 0
23:19
Пешеход убил водителя, обрызгавшего его из ставропольской лужи 1
22:59
Красноярской журналистке угрожают за очень патриотичный сюжет о Навальном 5
22:29
Спад рождаемости в России связали с количеством "пригодных" женщин 0
22:14
Путина пригласили исполнить "С чего начинается Родина…" 0
21:56
Миронов рассказал подробности разговора с Путиным о Серебренникове 0
21:29
Матвиенко предложила наказывать родителей за подростков на митингах 1
21:12
Участник акции 26 марта приговорен к 1,5 годам колонии 0
20:56
Россию поставили на 109-е место в рейтинге безопасности 0
20:24
Начало президентской кампании в России намечено на 7-17 декабря 0
20:02
Отец, бивший 5-летнего сына об асфальт, пойдет под суд 0
19:46
Новую дамбу от барнаульских специалистов испытают в Омской области 0
19:35
Обзор соцсетей: вилки "Роснефти", запрет легионеров и обращение Усманова 0
19:21
Коротко о главном: все об АКЗС, "дорожная война" и новый потоп в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 мая
19:05
Госпитализированные воспитанники барнаульского детсада не пострадали 0
18:43
Госдума перенесла выборы президента РФ на день присоединения Крыма 0
18:24
Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесли в Госдуму 1
18:08
Выигравший в "Гослото" рекордные 364 млн рублей обратился к организаторам 0
18:07
Прощай, школа! В 42-й гимназии выпускники устроили шоу. Фото 1
17:52
Как бесплатно получить путевку в грязелечебницу в Яровом? 0
17:41
Единороссы поведут алтайских школьников на экскурсии в музеи 0
17:36
Автомобиль сбил 12-летнюю девочку и оставил место аварии в Барнауле 3
17:27
Шойгу: причины крушения Ту-154 в Сочи установлены "на 99%" 0
17:14
Пассажирский поезд "Новосибирск — Бийск" насмерть сбил лося 0
17:04
Барнаульцы обратились в больницы из-за нашествия мошек 4
17:00
Компания Tele2 подвела итоги зимнего сезона на курорте Белокуриха 0
16:47
Братьев из Алтайского края обвиняют в сожжении четверых строителей 0
16:33
Дело "Гоголь-центра". В чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова? 6
16:22
Длинные волосы довели новосибирскую школьницу до Книги рекордов России 0
16:14
Застройщика в Горно-Алтайске осудили за обман дольщиков на 134 млн рублей 1
16:07
Алишер Усманов сравнил Алексея Навального с героем "Собачьего сердца" 14
15:56
Двое воспитанников барнаульского детсада попали в реанимацию 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.