Нормативы на ОДН обсудят в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле

Нормативы ОДН в Алтайском крае станут главным вопросом программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле 25 мая. Гость студии — генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади.
Гость и ведущий обсудят тему моратория на введение нормативов ОДН, инициатором которого стали краевые власти. Почему, по мнению ресурсовиков, на сегодняшний день рассчитать норматив на ОДН невозможно? Как в целом складывается ситуация с ОДН в стране и сможет ли прижиться у нас идея рассчитываться за ОДН фиксированным платежом, нормативом? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите сегодня в прямом эфире в 17 часов.
Желающие задать свой вопрос могут подключиться к прямому эфиру, позвонив по телефону: 68-33-40.
Слушайте радио Эхо Москвы в Барнауле на волне 69.11 УКВ или онлайн http://www.fmprod.ru/online-radio.php
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