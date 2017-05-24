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Суд вынес приговор в отношении гендиректора ООО "Горно-Алтайская строительная компания" Вячеслава Борщева, который признан виновным в особо крупном мошенничестве, неправомерных действиях при банкротстве и присвоении средств в особо крупном размере.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, обвиняемый с 2014 по 2015 год привлекал денежные средства для участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
"Заключая договоры, он устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, не имея возможности и намерения на строительство жилых объектов. В результате его действий 78 гражданам причинен ущерб в сумме более 134 миллионов рублей", — указывают в СКР.
Помимо этого, во время осуществления процедуры банкротства мужчина воспрепятствовал деятельности арбитражного управляющего. Во время следствия руководитель строительной фирмы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившись с обвинением в полном объеме.
Суд приговорил Борщева к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
Деньги то не вернутся от этого. А раз так придавят его где-нибудь.