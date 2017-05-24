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Алишер Усманов сравнил Алексея Навального с героем "Собачьего сердца"

, ИА "Амител"
Бизнесмен опубликовал в сети очередное видеообращение к оппозиционеру

Фото: youtube.com

Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал новое видеообращение к блогеру, оппозиционеру, главе ФБК Алексею Навальному, в котором сравнил последнего с героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым. Видеообращение размещено на официальной странице Усманова в соцсети "ВКонтакте", а также на видеохостинге YouTube, пишет ТАСС.

"Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести "Собачье сердце" описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфом становишься, достойный продолжатель", — цитирует агентство слова бизнесмена.

По мнению Усманова, оппозиционер является не просто демагогом, но и "высокохудожественным вруном". "И так у тебя во всем: и с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что — это не я придумал, это все так говорят", — добавил бизнесмен.

Также Усманов отметил, что ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты, подчеркнув, что "дебаты будут в суде". Бизнесмен отметил, что глава ФБК "врал персонально", поэтому ему необходимо "извиняться <...> персонально". Усманов призвал Навального сделать первый шаг и признать ошибки.

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Напомним, бизнесмен ранее уже опубликовал одно видеообращение для Навального. Тогда бизнесмен обращался к Навальному на "ты" и заявлял, что распространяемая оппозиционером информация о нем является ложной. Согласно опубликованному в марте материалу ФБК, однокурсник российского премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования участок земли с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей.

Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. В исковом заявлении отмечается, что бизнесмен не выдвигает финансовых претензий.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2017 16:16
Гонец из Пензы

а себя бурханыч Филиппом Филипповичев мнит, наверное?
надо ознакомиться с очередной видеомалявой честного предпринимателя и благодетеля земли русскай

0  0
24.05.2017 16:23
- гость -

А мне Усманов напоминает жирного ворюгу, которому не нравится, что его называют ворюгой, а жирными такие себя не считают, они упитанные, но всё-равно ворюги.

0  0
24.05.2017 16:28
Пузырек

А почему не хочет подискутировать? Время жалко? Но на видеообращение нашел, значит для него это не совсем обыкновенный комар.

0  0
24.05.2017 16:31
Гонец из Пензы

"В общем, вся эта история выглядит как каша из топора. Был Гаврилов, у кого было 12 га земли на Рублевке. Был Усманов, у которого был дом рядом и куча бабла. Был Елисеев, у которого ничего не было, была красивая идея что-то построить на земле, принадлежащей Гаврилову, и идея, где он может найти 20 миллионов долларов, чтобы все это профинансировать. Никаких обязывающих документов подписано не было, и ничего толком для реализации сделать Елисеев не успел. Однако в результате, владелец земли ушел с большим убытком (продал землю существенно ниже рынка), Усманов заплатил дважды: и за землю, и за красивую идею Елисеева. И только Елисеев, не имея ничего, как хитрый солдат из сказки, ушел с компенсацией в 50-80 миллионов долларов."(с)
ничего не добавить к сказанному

0  0
24.05.2017 16:32
Гонец из Пензы

"Тьфу на тебя ещё раз."

0  0
24.05.2017 16:54
- гость -

Алькаида совсем распоясалась

0  0
24.05.2017 17:03
гость

на воре шапка горит, понимает Бурханыч, что в Англии и Швейцарии могут и спросить за происхождение капиталов, мало не покажется тогда.

0  0
24.05.2017 17:13
Олег

А мне он (усманов) напоминает Швондера, недоумка случайно захватившего власть и незнающего что с ней делать, а потому решившего просто воровать народное добро.

0  0
24.05.2017 17:17
Пионер

А мне он (усманов) напоминает Швондера

Чисто внешне - вылитй Джабба Хатт

0  0
24.05.2017 17:20
- гость -

Усманов оправдывается не перед Россией и уж тем более не перед Навальным, Усманов оправдывается перед Лондоном, где ему уже начали задавать нехорошие вопросы о коррупции из-за расследования ФБК.

0  0
24.05.2017 17:25
- гость -

А Навальный то нормально их задел, то этот алибаба заистерит, то Леонтьев на ложечки возбудиться.

0  0
24.05.2017 17:35
- гость -

Интересно,объяснит ли нам Алишер Бурханович то, почему за последние 10 лет, он так и не подал в суд на бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея? Ведь именно он, писавший о нем докладные записки, отправлявший о Усманове секретные телеграммы в Лондон, в 2007 году публично назвал Усманова насильником, рэкетиром, и наркоторговцем? Почему он пытался заблокировать его блог, но так и не подал на него в суд? Боится документов, которые будут предоставлены в суд по его запросу? Ведь казалось, чего проще, - осудить источник клеветы раз и навсегда. Но видимо, это все же не клевета?

0  0
24.05.2017 17:36
Ксения

Ну Навальный то только мечтает отобрать и поделить, а этот и ему подобные друзья путина уже отобрали у народа огромный кусок и поделили между себя и друзей. Конкретный Шариков. А ещё пытается что то мычать в свое оправдание.

0  0
24.05.2017 17:40
гость

А чего визжите? Если Навальный докажет в суде свою правоту, то хорошо, будет понятно, кто есть кто. Если нет (кто-то уверен в обратном?) тогда и увидим кто вор, а кто клеветник. Навальный в ответ на слова Усманова "вор", "мошенник", лже-юрист и т.д. молчит. Где его иск в суд?Согласен ? Тогда чего бла-бла? Доказывать правоту надо. Думаю в суде будут уточнены исковые требования Усмановым. Его репутация дорогого стоит, вот у Навального чего нет того нет (это про честность и репутацию.

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