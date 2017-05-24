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Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал новое видеообращение к блогеру, оппозиционеру, главе ФБК Алексею Навальному, в котором сравнил последнего с героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым. Видеообращение размещено на официальной странице Усманова в соцсети "ВКонтакте", а также на видеохостинге YouTube, пишет ТАСС.

"Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести "Собачье сердце" описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфом становишься, достойный продолжатель", — цитирует агентство слова бизнесмена.

По мнению Усманова, оппозиционер является не просто демагогом, но и "высокохудожественным вруном". "И так у тебя во всем: и с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что — это не я придумал, это все так говорят", — добавил бизнесмен.

Также Усманов отметил, что ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты, подчеркнув, что "дебаты будут в суде". Бизнесмен отметил, что глава ФБК "врал персонально", поэтому ему необходимо "извиняться <...> персонально". Усманов призвал Навального сделать первый шаг и признать ошибки.

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Напомним, бизнесмен ранее уже опубликовал одно видеообращение для Навального. Тогда бизнесмен обращался к Навальному на "ты" и заявлял, что распространяемая оппозиционером информация о нем является ложной. Согласно опубликованному в марте материалу ФБК, однокурсник российского премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования участок земли с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей.

Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. В исковом заявлении отмечается, что бизнесмен не выдвигает финансовых претензий.