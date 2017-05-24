Фото: syzran-small.ru
Воспитанники одного из детских садов Барнаула 24 мая попали в реанимацию, употребив неизвестное вещество.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, двое трехлетних детей, находясь в помещении своей группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение.
В связи с произошедшим проводится доследственная проверка.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, находящегося в Индустриальном районе.
Изымаются следы употребленного детьми вещества. Ситуация находится на контроле руководства краевого управления СКР. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
А номер детского сада написать трудно?
вот-вот , тоже интересно какой сад