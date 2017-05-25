Депутаты Алтайского краевого Заксобрания предлагают ужесточить на уровне РФ требования к негосударственной строительной экспертизе из-за некачественного ее выполнения. Этот вопрос будет обсуждаться на очередной сессии АКЗС в четверг, 25 мая.

АКЗС направит в Госдуму проект закона с поправками в Градостроительный кодекс РФ.

Сегодня по закону (действует с 1 апреля 2012 года) основанием для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (с исключениями) является положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Негосударственная экспертиза используется даже чаще государственной.

"При осуществлении регионального государственного строительного надзора выявляются случаи наличия грубых недостатков и нарушений в проектной документации", — говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Эксперты отмечают, что проекты становятся менее качественными и проработанными. Есть примеры, когда после негосударственной экспертизы застройщики проводят повторную – государственную.

В Алтайском крае из восьми повторно проверенных проектов только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов. Остальные были с существенными недостатками, в том числе влияющими на надежность и безопасность объектов.

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Один из последних и ярких примеров в Алтайском крае — история с обрушением части кровли торгового центра "Галактика" в Барнауле в декабре 2016 года. Выяснилось, что проект был с нарушениями, но все равно прошел экспертизу. После ЧП на повторную, уже государственную, экспертизу стали направлять проекты строящихся жилых домов.

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Оспорить результаты частной экспертизы в административном порядке может только сам застройщик или технический заказчик. На уровне государственного строительного надзора — только через суд. Это долго и дорого.

Проект закона АКЗС предлагает повысить требования к аттестации (увеличить стаж работы экспертов, увеличить количество аттестованных работников).

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Также предлагается дать регионам право утверждать объекты, по которым требуется именно государственная экспертиза. По действующему закону обязательная госэкспертиза определена только для объектов, финансируемых за счет бюджета, в том числе автодорог, некоторых объектов культурного наследия и ряда других.