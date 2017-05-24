Фото: news.ngs.ru

12-летняя школьница из Новосибирска Нина Бычкова попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди детей в стране. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".

Уточняется, что девочка попала в Книгу рекордов 1 мая текущего года. На тот день длина ее волос была равна 139 сантиметрам.

Отмечается, что сибирская Рапунцель учится в шестом классе школы № 206 и занимается вокалом.

Родители девочки отмечают, что не стригли Нине волосы с рождения, ей лишь подравнивают челку. Также мама девочки отмечает, что окружающие не верят, что это настоящие волосы. По ее словам, за волосами особого ухода нет — "лишь терпение и время".

В заключение портал отмечает, что девочка не собирается останавливаться на достигнутом. Нина узнала, что у попавшей в Книгу рекордов Гиннесса ее сверстницы из Мексики длина волос равна 150 сантиметрам. Новосибирская школьница хочет обогнать ее.

На сайте Книги рекордов России подчеркивается, что для того, чтобы побить рекорд юной жительницы Новосибирска, нужно отрастить волосы длиной не менее 144 сантиметров.