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Двоих братьев из Алтайского края обвиняют в убийстве четверых человек, ночевавших в строительном вагончике.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, кровавая история произошла ночью 3 мая этого года, когда 29-летний обвиняемый и его 26-летний брат приехали на один из строительных объектов Егорьевского района.
Зайдя в строительный вагончик, обвиняемые нанесли четверым спящим мужчинам несколько ударов ножом, а затем облили их горючим и подожгли.
"От полученных телесных повреждений и обширных ожогов потерпевшие скончались в медицинском учреждении. Мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из обвиняемых, что мужчины обидели его супругу", — указывают в Следственном комитете.
Обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.
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