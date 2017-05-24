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Барнаульцы обратились в больницы из-за нашествия мошек

, ИА "Амител"
Ученые предполагают, что нашествие насекомых продлится в течение всего лета

Фото: foto.by

В больницы Барнаула стали попадать пострадавшие от нападений мошкары горожане, в основном дачники, передают "Вести".

Так, один из местных жителей — пенсионер Александр Саранцев — рассказал, что насекомые так покусали его 66-летнюю сестру, что после укусов женщина не могла ходить из-за опухших ног. Мужчина рассказывает, что пожилой женщине "делали переливание крови, чистили кровь", поскольку мошки оказались "вредные". Сам Саранцев не пострадал, так как работал в плотных брюках.

Ученые связывают активность мошек с влажной и теплой погодой, являющейся благоприятной для размножения мелких насекомых. Мошки обитают рядом с водой, а в Алтайском крае насчитывается не менее 17 тысяч рек, к тому же паводок привел к образованию множества временных ручьев. По словам специалистов, держать осаду от насекомых, скорее всего, придется все лето.

Доцент кафедры зоологии АлтГУ Ирина Кудряшова отметила, что в Сибири насчитывается свыше 40 видов мошек. "В этом году активизировались какие-то довольно крупные виды с очень токсичной слюной, поэтому многие люди серьёзно пострадали от их укусов", — приводит издание слова специалиста. Кудряшова рассказала, что мошки обычно активны в утренние и вечерние часы, а днем они держатся в тени, в высокой траве и кустарниках.

Также специалист добавила, что обычно укусы насекомых вызывают лишь зуд, припухлость и покраснение, реже – температуру и боль в месте укуса, возможны аллергические реакции. Контакт с этими насекомыми жизни не угрожает.

Главный врач-инфекционист региона Валерий Шевченко добавил, что реакция на укус у людей индивидуальна, однако совершенно точно инфекционные болезни при укусе развиваться не будут. Специалист советует обезопасить себя от укусов насекомых, так как предугадать изменение состояния здоровья нельзя.

По словам специалистов, для борьбы с мошками нужно пользоваться репеллентами или раствором ванилина. Дачники советуют сажать больше помидоров, так как насекомые не терпят запах томатной листвы. Другими защитными средствами также являются отвары гвоздики, травы пырея или эвкалиптовое масло, которыми необходимо мазать кожу. 

В заключение отмечается, что спасти от назойливых мошек и комаров могут лишь стрекозы. Остальные способы не гарантируют стопроцентной защиты.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2017 17:14
- гость -

Ванилин уже давно не помогает, а стрекозы пойдут массово через 2 месяца. Репелленты защищают час-полтора.

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24.05.2017 17:22
Гонец из Пензы

"спасти от назойливых мошек и комаров могут лишь стрекозы."
==============
дожили! расея XXI век. наращиваем космическую группировку.
а надо бы наращивать популяцию стрекоз
лето и так короткое, и ещё твари обламывают

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24.05.2017 17:35
- гость -

Замолчите свой рот про мошек и комаров
У нас так лохотрон "аул-горнозаводской" накроется
"Бирюзовая-манета" уже пи*дой накрылась
С голоду подохнем без туристов

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