Отмена закупок "Роснефтью"

"Роснефть", ранее объявившая о закупке дорогих столовых приборов, посуды и иной утвари, отменила ее из-за того, что компании не удалось снизить цену товаров на переговорах с поставщиком. Алексей Навальный возмутился происходящим, а в "Роснефти" решили объявить другую закупку и приглашают Навального поучаствовать. А что говорят об этой ситуации пользователи соцсетей? Пользователи ответили шутками, выражая "беспокойство" о том, как теперь будут есть в "Роснефти". Предлагают переходить на пластиковую посуду.

Среди комментаторов нашелся и тот, кто ничего плохого в действиях "Роснефти" не увидел.

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Новое видеообращение Усманова к Навальному

Усманов записал новое обращение к Алексею Навальному. Тему тут же подхватили для обсуждения пользователи социальных сетей. Для многих второе обращение Усманова показалось значительно слабее первого, другие, наоборот, ждут третье обращение и прогнозируют, что в нем будет.

"Импортозамещение" в российском футболе

Губернатор Кубани предложил Путину провести "стопроцентное импортозамещение в российском футболе", то есть по факту запретить иностранцам играть за российские клубы. Президент согласился с данным предложением. А новость вызвала широкий отклик среди любителей футбола.

Болельщики в недоумении от того, что российский футбол, и без того не блещущий играми, теперь станет совсем скучным, а люди перестанут ходить на матчи. Другие комментаторы пошли дальше и предложили запретить не только иностранных игроков, но и тренеров с болельщиками. Пользовательница с ником Черто Вщина выступила с инициативой запретить весь российский футбол.

Однако не все поклонники футбола настроены так кардинально. Есть и те, кто не видит развития в футболе и с иностранными игроками в составах.

"Дорожные войны" в Барнауле

История с проездом автомобилей через коттеджный поселок Солнечная Поляна в Барнауле продолжается. На этот раз жители поселка завалили дорогу землей.

Барнаульцы активно подключились к обсуждениям сложившейся ситуации и даже начали предлагать пути выхода из конфликта.

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Набег мошкары

Еще одна из тем, которые волновали сегодня барнаульцев, - нашествие необычно крупных мошек. Горожане отмечают, что их укусы болезненны, а после остаются не обычные красные точки, а отеки, не проходящие несколько дней.