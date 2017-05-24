Фото: nord-news.ru
Проверку по факту наезда пассажирского поезда сообщением "Новосибирск — Бийск" на лося проводит полиция в Алтайском крае.
Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России, данные об инциденте поступили ночью от машиниста поезда. В результате наезда состав совершил вынужденную остановку на перегоне Цаплино — Повалиха в Первомайском районе.
Выяснилось, что лось неожиданно выскочил на железнодорожные пути. Животное погибло.
Локомотив оказался не поврежден и спустя девять минут продолжил движение.
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