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Специалисты российского Министерства обороны провели все работы на месте крушения самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года и на 99% расследовали причины авиакатастрофы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам главы министерства, несколько недель назад специалисты завершили сбор обломков в акватории на месте падения воздушного судна. Также он заверил, что окончательная версия причин авиакатастрофы установлена на 99%. Шойгу добавил, что министерство не хочет оглашать свои выводы до получения ответов на все вопросы, поскольку хочет "быть абсолютно уверенным и честным перед всеми".
Глава ведомства пообещал озвучить окончательную версию в ближайшее время, как только будут получены последние данные.
Кроме этого, Шойгу призвал всех заинтересованных, в том числе средства массовой информации, не спешить с публикацией полученных из разных источников данных, так как это затрагивает интересы широкого круга лиц, в том числе семей погибших.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря прошлого года. На борту воздушного судна находились 92 человека, все они погибли.
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