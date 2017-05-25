Мало кто знает, но у жителей Алтайского края была возможность предлагать свои законы напрямую и добиваться их принятия. Процедура труднореализуемая, но возможность провести свой закон все же была. На сессии АКЗС в четверг, 25 мая, ее существенно изменили.
Не оставили шансов
Поправки в закон "О народной законодательной инициативе в Алтайском крае" были приняты сразу в двух чтениях. "За" проголосовали 50 депутатов, против — восемь, пятеро воздержались от голосования.
По этому закону жители имеют право организовать процедуру народной законодательной инициативы. Для этого надо собрать в поддержку какого-либо предлагаемого закона подписи 1% избирателей региона. Для Алтайского края это более 18,7 тысячи подписей. В случае успешного сбора подписей АКЗС обязано было принять такой закон.
Теперь это будет не обязанность, парламент может инициативу отклонить.
Разработчики поправок объяснили их необходимостью привести краевой закон в соответствие с федеральным. На это АКЗС указал алтайский минюст.
Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".
Ведомство признало незаконной "обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы".
Теперь вместо обязанности принятия АКЗС получило обязанность рассмотрения предложения народной законодательной инициативы.
"Ласточка" КПРФ
Народная законодательная инициатива — явление крайне редкое. Примеров в Алтайском крае нет. Точнее, не было до 22 мая 2017 года. Воспользоваться этим правом решили алтайские коммунисты. Они сделали это по-предвыборному громко. Думается, именно это стало поводом для пересмотра закона.
Несколько месяцев назад КПРФ начала сбор подписей в рамках своего проекта "Народная законодательная инициатива "Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!". Партия пытается таким образом отменить некоторые положения в социальных законах Алтайского края, принятые полгода назад.
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Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , в конце 2016 года АКЗС изменило порядок присвоения статуса "Ветеран труда Алтайского края", значительно сократило число получателей компенсации платы за детский сад и изменило принцип начисления компенсации сельским педагогам на отопление.
Коммунисты предлагают:
Увеличить "детское пособие" со 155 до 465 рублей.
Для родителей дошкольников установить размер компенсации не менее 20% на первого ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей.
Упростить получение статуса "Ветеран труда Алтайского края".
Расширить меры поддержки "Детям войны".
Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы в АКЗС подала депутат Барнаульской городской думы Лариса Идолова.
На сбор подписей 1% избирателей отводится 60 дней (с момента регистрации инициативной группы). В случае успешного сбора подписей социальные поправки коммунистов должны были быть приняты в течение 30 дней.
Пока непонятно, успеют ли коммунисты воспользоваться отмененной нормой. По словам главы правового комитета АКЗС, единоросса Андрея Осипова, инициатива будет рассмотрена. Но не отменят ли ее как не соответствующую изменённому закону?
Комментарии
АКЗС показало своё истинное лицо?
В НСО от транспортного налога почти все освобождены до 160 лс. И это при их зарплатах, кратно больше Алтайских. У нас единицы имеют льготу на транспортный и то лишь до 100 лс. Зачем такие слуги народа вообще нужны...
вы перепутали, это не слуги, это господа
25.05.2017 10:36
- гость -
Это местный налог и его пилят местячковые князьки как-же они от него добровольно откажуться-то
вы там чо, совсем берегов не видите? Ща народ как начнет подписи за Путинберг собирать, вам небо с овчинку покажется!
А в конституции написано что народ управляет страной, а оказывается вон как.
Именно поэтому в АКЗС только ЕР и спойлеры, которые интересы населения края не представляют!
месному
ну в НСО же как-то отказались.
Какой-то бред, 1% может решить что бы им пузо вареньем мазали, так получается по статье в уважаемом АМИКЕ? Вообще-то это была возможность, чтобы местный парламЕнт рассмотрел возможность принятия такого закона, а не проходить мимо, т. к. разнарядки сверху не былО. А теперь они даже плЮвать могут если к ним лям обращений напишут? ВЕСЕЛО
Просто нужно понимать одну простую вещь. Естессно куча народу проголосует за поднятие пенсий-зарплат-пособий в 10 раз. И в итоге этот закон был обязан вступить в силу. А как его реализовывать? Это все равно, что в вашей условной конторе по производству будильников принять план по увеличению производства в 5 раз. А деталей как было на 100 штук, как работников было пятеро, так и останется, а за счет чего повышать - хз. Или собрались на кухне и решили, что в этом году семьей обязательно слетаем на Попуасовы острова раза 3 не меньше. А денег только на электричку до дачи - картошку садить. Так и тут. Элементарно люди могут подписаться под законом о запрете ношения штанов ("оригиналов" наберется не мало), но это противоречит конституции. И как быть? Принять-то обязаны. А сейчас просто будут обязаны обсуждать - а это уже не мало и принимать или не принимать. а про власть народа - так кто выбирает депутатов-то?
25.05.2017 11:23
Всегляд
Вы народ за идиотов держите? Из той же кодлы, поди?
Всегляд - тролюга, только и всего.
Почуйствуй разницу между едроссом Дугиным в вонючем Барнео и коммунистом Локтем в Нске!
Паситесь,нищеброды!