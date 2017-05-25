Мало кто знает, но у жителей Алтайского края была возможность предлагать свои законы напрямую и добиваться их принятия. Процедура труднореализуемая, но возможность провести свой закон все же была. На сессии АКЗС в четверг, 25 мая, ее существенно изменили.

Не оставили шансов

Поправки в закон "О народной законодательной инициативе в Алтайском крае" были приняты сразу в двух чтениях. "За" проголосовали 50 депутатов, против — восемь, пятеро воздержались от голосования.

По этому закону жители имеют право организовать процедуру народной законодательной инициативы. Для этого надо собрать в поддержку какого-либо предлагаемого закона подписи 1% избирателей региона. Для Алтайского края это более 18,7 тысячи подписей. В случае успешного сбора подписей АКЗС обязано было принять такой закон.

Теперь это будет не обязанность, парламент может инициативу отклонить.

Разработчики поправок объяснили их необходимостью привести краевой закон в соответствие с федеральным. На это АКЗС указал алтайский минюст.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".

Ведомство признало незаконной "обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы".

Теперь вместо обязанности принятия АКЗС получило обязанность рассмотрения предложения народной законодательной инициативы.

"Ласточка" КПРФ

Народная законодательная инициатива — явление крайне редкое. Примеров в Алтайском крае нет. Точнее, не было до 22 мая 2017 года. Воспользоваться этим правом решили алтайские коммунисты. Они сделали это по-предвыборному громко. Думается, именно это стало поводом для пересмотра закона.

Несколько месяцев назад КПРФ начала сбор подписей в рамках своего проекта "Народная законодательная инициатива "Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!". Партия пытается таким образом отменить некоторые положения в социальных законах Алтайского края, принятые полгода назад.

Читайте также: Как изменились условия для получения "Ветерана труда" в Алтайском крае?

Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , в конце 2016 года АКЗС изменило порядок присвоения статуса "Ветеран труда Алтайского края", значительно сократило число получателей компенсации платы за детский сад и изменило принцип начисления компенсации сельским педагогам на отопление.

Коммунисты предлагают:

Увеличить "детское пособие" со 155 до 465 рублей.

Для родителей дошкольников установить размер компенсации не менее 20% на первого ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей.

Упростить получение статуса "Ветеран труда Алтайского края".

Расширить меры поддержки "Детям войны".

Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы в АКЗС подала депутат Барнаульской городской думы Лариса Идолова.

На сбор подписей 1% избирателей отводится 60 дней (с момента регистрации инициативной группы). В случае успешного сбора подписей социальные поправки коммунистов должны были быть приняты в течение 30 дней.

Пока непонятно, успеют ли коммунисты воспользоваться отмененной нормой. По словам главы правового комитета АКЗС, единоросса Андрея Осипова, инициатива будет рассмотрена. Но не отменят ли ее как не соответствующую изменённому закону?