Фото ozeroyarovoe.ru
Министерство здравоохранения Алтайского края объявляет конкурс рассказов "Лучший медработник". Главный приз — путевка в грязелечебницу в Яровом.
В России 18 июня будут отмечать День медицинского работника. В преддверии праздника региональный минздрав объявляет конкурс рассказов "Лучший медработник".
Героем рассказа может стать врач, фельдшер, лаборант или акушерка, которым вы благодарны за работу, или медицинская сестра, у которой золотые руки.
Эссе на тему "Лучший медработник" принимаются до 11 июня на адрес электронной почты press@zdravalt.ru с пометкой "На конкурс!".
Оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут представители общественного совета при министерстве здравоохранения Алтайского края, сотрудники регионального минздрава, редакторы региональных печатных и электронных изданий, а также алтайские журналисты.
Авторов лучших рассказов, а также их героев ждут призы и подарки. Главный приз – путевка в грязелечебницу в Яровом.
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