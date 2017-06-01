"Резиночка", скакалка, мячик, "Вышибалочка" – любимые игры детей Советского Союза. В начале 90-х мы играли в "Стеклышки", "Казаки-разбойники", "Куча-мала" – список можно продолжать. У каждого из нас были любимые игры, кого-то из нас по праву называли чемпионами двора в "Резиночку", других нельзя было перепрыгать на скакалке. В День защиты детей редакция Amic.ru вспомнила свои любимые игры. Показываем в гифках.

"Мелом расчерчен асфальт на квадратики…" – еще лет 15 назад "Классики" были, пожалуй, самой популярной игрой. В нее "резались" во дворах, на переменах, после уроков, иногда и вместо. Всего-то нужны были мел и асфальт. Игроки чертили квадратики (классы), брали биту (монетку, стеклышко, да что угодно) и соревновались в ловкости. Главное условие – не наступить ногой на черту классов.

Мало кто из детей выходил гулять без скакалки. В мастерстве по обращению с ней проходили дворовые чемпионаты: кто кого перепрыгает. Практиковалось даже фигурное прыганье: задом наперед, крестиком, на одной ноге и так далее.

Ошибочно называть скакалку детской игрушкой – это самый настоящий спортивный инвентарь. Попробуйте сейчас поиграть в нее даже не весь день, а хотя бы час!

Мальчишки предпочитали иметь дело с оружием. В детстве было стыдно выходить во двор без складного ножа. Игра "в ножички" была "мужской". Девчонок не брали. Соперники размечали круг, делили его на несколько секторов. Дальше, держа нож за лезвие, игроки по очереди кидали его на "землю противника". Нож должен был воткнуться вертикально. В противном случае ход считался проваленным. Это один из вариантов игры, способов поиграть "в ножички" было немало.

В мяч играли все – и мальчики, и девочки. Даже те, кто постарше. Крутым считался тот, кто смог "нагнать" в мяч больше всех.

Хотя вариаций было много. Один день в "Стеклышки", другой – в "Вышибалочку", третий как на тренировке у футболистов, пионербол или "Горячая картошка".

Если во дворе было баскетбольное кольцо, то проводились настоящие соревнования. Мальчики против девочек, двор на двор, подъезд на подъезд. В детстве даже при разгромном счете все равно побеждала дружба.

Считалось, что эта игра для привилегированных. В "Чехарду" брали не всех. Обычно в нее играли ребята постарше. В основном мальчишки. Перепрыгивать друг через друга не так уж легко, и не все девочки с этим справлялись. Мода на "Чехарду" возвращается. Даже проводятся дворовые чемпионаты. Но, конечно, это скорее исключение.

А вот песочница – это скорее для девочек. И для самых маленьких. Лепить из песка, строить дома, создавать в рамочках животных или другие фигурки можно было часами. Часто из песочниц даже не забирали формочки и ведерки — в советское время этот инвентарь очень считался "общаковым".

Редко в каких дворах стояли такие карусели и большие игрушки. Попасть на подобную детскую площадку считалось счастьем. Потом весь двор не дыша слушал рассказы счастливчиков, как они "гоняли" на огромном автомобиле или катались на паровозе.

"Я в домике!" - ну кто из нас не мечтал оккупировать детский домик и навести там свои порядки? Вот только желающих поиграть там было тоже немало. Приходилось делиться. Соперниц пытались изгнать различными способами. Иногда шли на компромисс и играли по очереди. Или ходили друг к другу в гости.

Качели! На них выстраивалась очередь. Занимали места: "Я за Олей" или "Я после Сережи"! Счастливчики, которым удавалось занять качели первыми, могли сидеть на них сколько угодно. Была высока опасность, что обратно их просто не пустят, потому что "А ты уже качался!".

А еще были качели, на которых мы смотрели "Москву" и готовились стать космонавтами. Это когда раскачиваешься изо всех сил, да так, что качели описывали идеальный круг. Приходилось крепко держаться, чтобы не упасть вниз головой. Но главное в этом деле, чтобы родители не увидели.

Горки, лабиринты, мостики! Опять же, мало в каких дворах были подобные развлечения. Не удивительно, что детей оттуда было не вытащить.

Еще одна из самых популярных игр — "Резиночка". Требовалось-то всего метра два резинки и три игрока. Начинали с простых заданий, потом шли сложнее и сложнее. Высшим пилотажем было пройти "десяточку" без единого штрафа и сразу выйти на второй круг, где правила усложнялись.

Игра, в которой может быть неограниченное количество участников. Цель ребят – запутаться как можно сложнее, а тому, кто вадит, надо было распутать всех обратно.

Это, пожалуй, самые популярные игры нашего детства. Еще, конечно, были "Прятки", "Стеклышки", "Войнушка" и другие. Родители не могли загнать нас домой, мы ходили в синяках и занозах, носились, забывая пообедать. У нас не было компьютеров и планшетов. Но у нас было очень счастливое детство.