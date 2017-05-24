Депутаты партии "Единая Россия" организуют бесплатные экскурсии для школьников в алтайские музеи. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Идею предложил координатор партийного проекта "Историческая память", член фракции ЕР в парламенте Алтайского края Александр Демин.
"Мы предлагаем депутатам инициировать в каждом городе и районе края тематические экскурсии в муниципальные музеи для учащихся школ, воспитанников интернатов, детей с ограниченными возможностями. Особое внимание прошу уделить краеведческим музеям, которые имеются практически во всех муниципальных образованиях региона. В год 80-летия Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники смогут приобщиться к истории родного села, района, города, края", – сказал Александр Демин.
Руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб поручил депутатам в течение месяца провести подобные мероприятия во всех районах и городах, входящих в их избирательные округа.
Экскурсии пройдут в рамках патриотической акции "Мой край".
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