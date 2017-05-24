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Обладатель рекордного выигрыша в более чем 364 миллиона рублей вышел на связь с организаторами лотереи. Об этом в среду, 24 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового дома "Столото".
В компании-организаторе отметили, что победитель обратился в колл-центр, однако до сих пор не явился оформлять выигрыш.
Напомним, ранее стало известно, что рекордный суперприз в размере 364 миллионов 685 тысяч 787 рублей достался одному из сочинцев. Покупатель приобрел билет за 700 рублей через мобильное приложение и сделал развернутую ставку, то есть заполнил одно поле, где было отмечено семь чисел. В счастливом тираже выпали числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34.
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