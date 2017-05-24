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Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесли в Госдуму

, ИА "Амител"
Проект предусматривает штрафы в размере до миллиона рублей

Фото: manitime.ru

Законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) внесли на рассмотрение Государственной думы. Авторы законопроекта — зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), передает ТАСС.

Отмечается, что среди прочего предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, которое будет принято на основании судебного решения.

Целью разработки инициативы является "определение порядка осуществления деятельности мессенджеров", пишет агентство со ссылкой на пояснительную записку. В ней отмечается, что инициатива определяет понятие "организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ".

Также законопроект предполагает "осуществление идентификации пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Кроме этого, авторы предлагают возложить на мессенджеры "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

Если мессенджер не выполнит данные требования об ограничении рассылки сообщений, то проект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января следующего года. До тех пор владельцам мессенджеров нужно привести работу сервисов в соответствие с требованиями.

Подчеркивается, что законопроект предусматривает штрафы до 1 миллиона рублей за неисполнение возложенных на мессенджеры обязанностей. Это прописано в соответствующем законопроекте, содержащем поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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