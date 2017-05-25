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Похолодание придет 25 мая в Алтайский край

, ИА "Амител"
Воздух в регионе в четверг прогреется только до +25 градусов

Фото: smolnarod.ru

Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 25 мая — после 30-градусной жары температура в регионе составит не более 25 градусов.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах ожидается дождь, гроза.

Днем по краю температура составит +15...+20 градусов, по югу до +25 градусов.

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Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.

В Барнауле в первой половине дня дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице +18...+20 градусов. Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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