Фото: smolnarod.ru
Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 25 мая — после 30-градусной жары температура в регионе составит не более 25 градусов.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах ожидается дождь, гроза.
Днем по краю температура составит +15...+20 градусов, по югу до +25 градусов.
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Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.
В Барнауле в первой половине дня дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице +18...+20 градусов. Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду.
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