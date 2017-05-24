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Государственная дума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, позволяющий избирателям голосовать не по месту регистрации, а также регулирующий правила переноса выборов президента страны, передает РБК.

Издание напоминает, что пакет поправок к избирательному законодательству внесли в Думу 3 марта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Действующее законодательство предполагает проведение президентских выборов в России во второе воскресенье марта.

В случае, если воскресенье оказывается рабочим днем из-за переноса праздников (например, 8 Марта), то выборы проходят в первое воскресенье месяца. Сенаторы предложили изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье месяца. В следующем году третье воскресенье марта выпадает на 18-е число — четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Отмечается, что важное изменение закона касается также отмены открепительных удостоверений. Избирателям, которые в день выборов не будут находиться в месте регистрации, закон теперь разрешает голосовать без открепительного удостоверения, по заявлению. Чтобы реализовать данное право, необходимо будет подать заявление в избирком по месту пребывания. В таком случае заявитель попадет в список местных избирателей в порядке, установленном ЦИК РФ. Издание уточняет, что подать такое заявление можно не ранее чем за 45 дней до выборов и не позже 14:00 дня, предшествующего голосованию.

Сообщается, что избиратель может подать заявление лично по предъявлении паспорта, через портал госуслуг или через МФЦ.

При этом заявление, которое нужно будет предъявить в избиркоме по месту пребывания, будет защищено специальными марками.