Сегодня, 25 мая, в Алтайском крае простятся со школой 11 тысяч одиннадцатиклассников. В Барнауле торжественные линейки пройдут в 82 школах.
Порядок в населенных пунктах Алтайского края будут обеспечивать территориальные органы УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы.
Отметим, что праздничные мероприятия в честь последнего звонка должны соответствовать установленному регламенту. Так, запрещено распитие алкоголя, проведение торжеств на природе. Кроме того, школьники не должны после 22 часов оставаться без сопровождения родителей или лиц, ответственных за проведение мероприятия.
А уже 29 мая выпускники напишут первый ЕГЭ. Экзамены выпускники будут сдавать до 1 июля.
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