Второй сезон сериала "Полицейский с Рублевки" стартовал на ТНТ. В новом сезоне главные герои получили повышение. Радость после новых назначений омрачается тем, что работать им предстоит не в сытой Барвихе, а в спальном районе Бескудниково. Роль одного из самых ярких персонажей, следователя Мухича, исполняет Роман Попов, известный как резидент Comedy Club и участник Comedy Баттл. После невероятного успеха первой части "Полицейского" Роман буквально проснулся знаменитым. Нам в интервью он рассказал, почему не попал в ГИТИС, зачем читает комментарии в интернете и о чем никогда не станет шутить.

Корреспондент: Какие черты ваших героев вам совсем не нравились, но приходилось с ними мириться?

Роман Попов: Мне непонятно крайне деформированное отношение Мухича к женщинам. Это очень странный "типок", но этим он меня и привлекает. Я играю персонажа, в некоторых моментах чуждого мне. Но, черт побери, за это Мухича и любят. Его отношение к сексу, к женщинам, вообще к романтике и любви — все настолько нестандартно. Именно от Мухича зритель ждет, что же будет дальше.

Корр.: Какая целевая аудитория сериала "Полицейский с Рублевки"?

Р.П.: Хороший вопрос. Когда мы ждали премьеру первого сезона, долго не могли понять, в кого мы попадем. Понятно, что аудитория телеканала ТНТ — это зрители от 14 до 44. Это наша замечательная аудитория. Любимая всеми фибрами души всеми тнт-шниками. Нас стали узнавать на улице, отзывы в социальных сетях оставляют как 16-летние зрители, так и те, кому за 40. Сериал смотрят все. Я человек, который читает отзывы в социальных сетях, могу сказать, что возрастная категория сериала – зрители 16-30 лет.

Фото ТНТ

Корр.: Значит, вы следите за комментариями в социальных сетях?

Р.П.: Да, к большому сожалению, я не могу победить в себе любопытство. Иногда это очень сильно сжигает нервные клетки.

Корр.: Как вы относитесь к личным комментариям и к комментариям, которые относятся к проекту?

Р.П.: Я, по-моему, один из тех редких участников съемочного процесса "Полицейского с Рублевки", который состоит во всех официальных и неофициальных группах "ВКонтакте" и комментирует их. Мне приходят сообщения: Рома, когда второй сезон? Какая-нибудь девочка 13 лет из Перми или Нижнего Новгорода пишет и ждет. А я отвечаю. Владимир Владимирович Познер, когда его спросили, читает ли он комментарии и отзывы о себе в интернете, сказал примерно следующее: "Нет, потому что я сам прекрасно знаю, где я накосячил". А я не знаю, видимо. Я начинаю заниматься самокопанием. Мне интересно мнение других. Если я перестану читать комментарии — это значит, что я либо зазвездился, либо я вырос до уровня, когда могу себе позволить оценить свою работу самостоятельно.

Корр.: Вы с юности участвуете в юмористических передачах. Сначала Comedy Баттл, потом Comedy Club. Скажите, а Вы вообще хотели попасть в кино?

Р.П.: Будучи подростком, я мечтал об актерской карьере, но не знал, как к этому прийти. После окончания школы я поступал в два вуза. Это был ГИТИС в Москве и педагогический вуз в далеком маленьком городке Йошкар-Ола республики Марий Эл, где я, собственно, тогда и жил. И когда оставался один экзамен в ГИТИСе и в педагогическом, я выбрал Йошкар-Олу. Я побоялся своей картавости, очень этого смущался. Поэтому мой путь к актерской стезе с пяти лет значительно вырос. Сначала была работа в юмористических проектах в Сочи и Краснодаре, потом Comedy Баттл и Comedy Club и вот только сейчас актерская стезя.

Фото ТНТ

Корр.: В интернете часто пишут о том, что на ТНТ пошлый юмор. Как вы относитесь к этому?

Р.П.: Что касается канала ТНТ и в частности пошлого юмора, то Павел Воля ответил на этот вопрос лучше, чем кто-либо: "В моем понимании не бывает юмора пошлого или не пошлого, бывает смешно или не смешно. И вот когда не смешно — это и есть пошло". На мой взгляд, флагманское юмористическое шоу Comedy Club за эти годы очень сильно изменило свой юмор. Мы прекрасно помним, каким был Comedy Club в 2005 году и каким он является сейчас, спустя 12 лет. И в этом большая заслуга Гарика Мартиросяна, который поднял его на более высокий уровень.

Корр.: Есть какие-то темы, на которые вы бы не стали шутить?

Р.П.: Да, безусловно. Религия. Все остальные я могу себе позволить. Тем более телеканал ТНТ — это телеканал без политики, за что я его очень сильно люблю. И если мы касаемся политики, то только в формате Comedy Club. Высмеиваем язвы общества, играя депутатов, олигархов и прочих.

Иногда я даже узнаю о том, что происходит в стране и за рубежом только в конце недели, когда веду шоу на Comedy Radio и смотрю сводки новостей. Я не смотрю телевизор, не мониторю интернет. Это прекрасно. Попробуйте, ребята. Это так здорово – быть в информационном вакууме подальше от политики и происходящего мракобесия. Этим и спасаюсь. Работой на ТНТ. Артист должен оставаться вне этого и помнить об этом.

Корр.: Один из бизнес-тренеров на своих тренингах предлагает людям, которые совершенно друг с другом незнакомы, познакомиться нестандартным образом — написать на футболке фразу или нарисовать рисунок, который бы вас максимально охарактеризовал. Что бы вы написали?

Я слишком много гастролирую и летаю. На моей футболке была бы нарисована курица и томатный сок. Чтобы лишний раз не просыпаться, когда стюардесса спрашивает, что я буду есть (смеется).

Фото ТНТ

Корр.: Как вы переключаетесь с работы? Как вы отдыхаете в свободное время?

Р.П.: Я спасаюсь только семьей. Я просто приезжаю домой, выключаю мобильник и провожу время с детьми и супругой. Это единственная возможность отключить мозг. Потому что, так или иначе, если ты идешь в какое-то публичное место, будучи медийной личностью, ты продолжаешь быть в рабочем тонусе.

Второй сезон сериала "Полицейский с Рублевки" выходит с понедельника по четверг в 21.00 на ТНТ.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал