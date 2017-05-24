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Госпитализированные в Городскую детскую больницу №2 воспитанники детсада №161 (поселок Новосиликатный) не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
По уточненным данным, в дошкольном учреждении некачественно убрали помещение после дератизации. В итоге двое малышей в среду, 24 мая, нашли остатки спецсредства для борьбы с грызунами. Частицы порошка попали в руки детей.
Отмечается, что младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию: детям оказали первичную медпомощь, после чего была вызвана бригада скорой. Главврач Иван Леер отмечает, что состояние воспитанников детсада не вызывает опасений, отравление не установлено. Однако малыши пробудут под наблюдением врачей до утра четверга, 25 мая.
Подчеркивается, что по факту произошедшего в детском саду проводится доследственная проверка.
В пресс-службе подчеркивают, что глава администрации Барнаула Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль. Он назвал произошедшее "вопиющим безобразием", призвав наказать виновных по всей строгости. Также он распорядился провести в детских садах проверки и необходимые профилактические мероприятия.
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