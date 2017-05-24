Дело об избиении 5-летнего мальчика его отцом прямо на улице в Екатеринбурге будет рассмотрено в суде, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
"Дело с утвержденным прокурором Орджоникидзевского района города Екатеринбурга обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решается вопрос о награждении одного из мужчин, заступившихся за ребенка.
Сам инцидент произошел больше месяца назад на глазах у прохожих. Шокирующая сцена жестокого избиения пьяным мужчиной собственного ребенка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Видно, как отец несколько раз с размаха бросает сына на асфальт. И только вмешательство прохожих, буквально отбивших мальчика, спасло ребенку жизнь.
Мальчика отвезли в больницу, отца арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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