Фото: avito.ru
Шестикомнатная квартира площадью 164 квадратных метра продается в центре Барнаула за 7,25 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на последнем этаже панельной десятиэтажки на улице Интернациональной.
"Очень просторная шестикомнатная квартира в центре города! Экспериментальная 97-я серия! Интересная планировка, возможность для перепланировки не ограничена! Состояние хорошее. Пластиковые окна, балконы застеклены, санузел раздельный в кафеле", — отмечается в объявлении.
Продавец жилья указывает на то, что дом расположен в спокойном районе. Из окон квартиры открывается вид на Обь.
Помимо продажи рассматривается вариант обмена квартиры на жилье с доплатой.
Комментарии
Господи, думал такой нищеты в наше время уже не увижу!
зато Крым наш
Как-то колхозно...
25.05.2017 07:28
- гость -
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Может там многодетные живут. А ты такой богатый? Или это понтЫ или воруешь.
25.05.2017 07:28
- гость -
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Может там многодетные живут. А ты такой богатый? Или это понтЫ или воруешь.
25.05.2017 07:39
- гость -
И ты, идиот, с нами.
телик кинескопный, кухонька кишкообразная. действительно экспериментальный домик
Какой-то непродуманный эксперимент. Эксперимент-экскремент.
25.05.2017 08:20
- гость
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Всё понятно - опускаешься до оскорблений, значит сказать нечего, полный тупизм!!!
25.05.2017 08:20
- гость
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Всё понятно - опускаешься до оскорблений, значит сказать нечего, полный тупизм!!!
да нет, просто цена прикалывает...7,25 млн за эту убогость..... цена в 10 раз завышена
А телик из коридора смотреть чтоли?