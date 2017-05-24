Финляндия признана самой безопасной страной мира, говорится в отчете Global Travel and Tourism Всемирного экономического форума, сообщает "Утро.Ру".
Вторую строчку рейтинга по безопасности заняли ОАЭ, третью — Исландия. Исследование показало, что большая часть безопасных стран расположена в Европе.
Великобритания после теракта в Манчестере не попала даже в топ-50, оказавшись только на 78-й строчке рейтинга.
Украина в рейтинге заняла 127-е место, оказавшись впереди Пакистана, Йемена и Нигерии. Россия оказалась на 109-й строчке, США — на 84-й.
Самыми небезопасными странами признали КНДР, Афганистан и Ирак.
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