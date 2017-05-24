Участник акции 26 марта приговорен к 1,5 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника московской акции 26 марта Александра Шпакова к 1,5 годам колонии общего режима, пишут "Ведомости".
Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
"Я полностью раскаиваюсь и прошу прощения у потерпевшего. В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня", – сказал обвиняемый.
Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейских. Потерпевший сотрудник полиции Валерий Гонников принял извинения Шпакова и попросил суд не лишать его свободы.
Прокурор просила суд приговорить Шпакова к двум годам колонии общего режима. Адвокат Шпакова настаивал на том, что запрошенное наказание несоизмеримо больше, нежели общественная опасность вмененных ему преступлений.
По версии следствия, обвиняемый, находясь на Тверской улице и "пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции".
18 мая суд вынес первый приговор участнику протестных акций 26 марта: Юрия Кулия приговорили к 8 месяцам колонии-поселения.
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