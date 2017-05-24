Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила свое предложение о запрете на участие в митингах для детей и подростков, отметив, что за это можно наказывать родителей и организаторов протестных акций, пишет "Московский комсомолец".
Свою идею Матвиенко высказала в интервью газете "Известия", заявив, что участие в протестах детей противоречит "нравственным нормам". Теперь она уточнила свое предложение, сообщив, что поручения рассмотреть необходимость запрета уже даны профильным комитетам Совета Федерации, по социальной политике и по конституционному законодательству и госстроительству.
По ее мнению, теперь необходимо продумать степень ответственности родителей и организаторов акций за безопасность детей.
Спикер заверила, что до принятия закона будет проведено общественное обсуждение идеи.
Необходимость запрета Матвиенко объяснила тем, что участие в протестах для подростков "небезопасно", так как там "бывают столкновения".
Инициативу Матвиенко уже встретили резкой критикой, назвав ее "судорожной реакцией".
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