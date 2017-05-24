Миронов рассказал подробности разговора с Путиным о Серебренникове

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов рассказал "Life" некоторые детали его недолгой беседы с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу режиссёра Кирилла Серебренникова. Беседа была проведена на церемонии вручения государственных наград.

Миронов подтвердил, что передал главе государства новое обращение деятелей культуры и искусства в поддержку Серебренникова.

"Это другое письмо с просьбой, чтобы президент внимательно отнесся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, вчера были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра", - сказал Миронов.

По его словам, президент уже знал об обысках у Кирилла Серебренникова и о его допросе: "Да, он знал. Он сказал, что он узнал вчера об этом сам из новостей. Это его фраза. Как мне показалось, может быть, это не сказал — что согласен, меры были приняты несоответствующие, неадекватные".

Обыск был проведен в квартире Серебренникова и по адресам "Гоголь-центра". Затем режиссера увезли на допрос в Следственный комитет. Пока он проходит по делу о хищении бюджетных денег в качестве свидетеля. В 2014 году Серебренников вместе с АНО "Седьмая студия" подписал договор с Минкультом РФ на получение 66,5 миллиона рублей для продвижения культуры в регионах.