Художественный руководитель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий пригласил президента России Владимира Путина принять участие в проекте "Праздник песни", который состоится в июне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья! Во-первых, огромное спасибо за эту потрясающую награду, это большая радость и привилегия не только для меня — для всего творческого коллектива, что власть и государство так высоко оценили нашу работу", — сказал артист на церемонии вручения Ордена Дружбы.
"В ближайшие праздники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и во Владивостоке, Владимир Владимирович, есть большая мечта – увидеть вас на этом празднике и спеть любимые песни: "С чего начинается Родина…", "Надежда — наш компас земной", вместе с народом, я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем", — обратился Турецкий к Путину.
По его словам, российская песня — это душа страны: "И мы этим живем. Это передается детям, энергетика зашкаливает, масштаб потрясает. И эти песни, они очень важны для всех нас, потому что это песни о любви, о войне, о мире, о родине, о семьи и о времени, в котором мы живем".
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