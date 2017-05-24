Россия с конца 2016 года вступила в длительную фазу негативного влияния возрастной структуры потенциальных матерей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование РАНХиГС.
"Сокращение числа рождений связано прежде всего со снижением численности молодых женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах. Пик рождений сейчас приходится на 27 лет, это женщины 1990-го года рождения. В дальнейшем падение числа рождений ускорится, так как вслед за ними к пику будут подходить женщины, родившиеся в первой половине 1990-х годов. Их значительно меньше, чем женщин второй половины 1980-х годов рождения", — выяснили эксперты причину.
В исследовании также сказано, что за прошлый год число родившихся превысило число умерших на 0,3%
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